Was wird denn alles noch kommen?

Gissigheim.„Was verbirgt sich heute wohl hinter dem Fenster? Wieder ein Wichtel, der fleißig das Weihnachtsfest vorbereitet? Ein lustiger Geselle der Winterzeit, der die Kälte genießt? Oder wird womöglich ein weiteres Sternefenster enthüllt, bei dem auch einer meiner gebastelten Sterne zu sehen ist?“

Jeden Tag was Neues

Jeden Tag seit Anfang Dezember wartet die Gissigheimer Bevölkerung darauf, dass wieder ein neues Schlossfenster erhellt wird. Die unterschiedlichsten Motive durften bisher in der Abenddämmerung oder am frühen Morgen des Tages bestaunt werden. Größten Gefallen finden die Initiatoren dieser Aktion dabei an den zahlreichen Sternen, welche die Gissigheimer Kinder für das Schlossfenster gebastelt haben. Schlicht quadratisch bis sternförmig filigran – über 100 Sterne in verschiedensten Formen erstrahlen bisher und es werden täglich mehr.

Jeden Sonntag bringt eine weitere Kerze ein Fenster zum Leuchten – an diesen Adventssonntagen zeigt sich die tolle Arbeit des Kindergarten St. Raphael, der auch das Weihnachtsfenster mitgestaltet.

Alle sind gespannt

Klein und Groß sind gespannt, welche Motive noch kommen werden – ein abendlicher Spaziergang zum Schloss wurde mittlerweile für viele zur täglichen Routine. Kinder suchen ihren Stern, ihre Augen leuchten, wenn sie den eigenen Stern an einem der Fenster entdecken. Voller Stolz zeigen sie auf ihr Werk – das Schloss bekommt für sie eine neue Bedeutung. Augenscheinliche Kleinigkeiten – die nur durch diese besondere Zeit zu einem tollen Ereignis werden. Vorbeifahrende Fahrzeuge bewegen sich nur noch in Schrittgeschwindigkeit – keine Aufforderungen, kein Schild, keine Worte könnten dies bewirken.

Aufgrund der momentanen Ausgangsbeschränkungen werden die Schlossfenster von nun an täglich von 5 bis 8 Uhr und von 16 bis 20 Uhr erhellt, an den Weihnachtsfeiertagen wieder etwas länger.

