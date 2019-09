Viel erfahren rund um die Honigbiene

Brehmen.Beim ersten Bienenfest in Brehmen waren die Honigbienen die Hauptdarsteller eines besonders „süßen“ Festes, das sich ausschließlich dem Thema Bienen, Honig und Imkerei widmete.

Der Verein Brehmer Dorfgemeinschaft rief am Sonntag alle Interessierten in die Scheune und in den Garten des Jungimkers Martin Bischof in Brehmen auf. Dieser hatte mit seinem Team in Scheune und Garten einen Themenweg aufgebaut, auf dem allerlei Wissenswertes über das Leben der Honigbiene und ihre Bedeutung für Mensch und Natur auf interessante und kurzweilige Weise zu erfahren war.

Die vielen Besucher informierten sich ausgiebig über den Jahreskreislauf des Imkerjahres, ließen sich über die Bedeutung von Pollen und Propolis informieren, kosteten leckere Honigsorten oder Leckereien mit Honig. Im Bienenkino sah man in Kurzfilmen die Welt der Biene oder beobachtete im Schaukasten das emsige Treiben von „echten“ Bienen. Dies zog große und kleine Besucher an und manche kamen mehrmals zum Imker, um das Treiben der Bienen immer wieder anzuschauen.

Die Kinder durften an der Malecke und beim Schmökern in Bilderbüchern zum Thema Biene ihr Wissen vertiefen oder einfach mit Hingabe malen. Im Garten rief ein Staudenbeet mit Insektenpflanzen auf, sich am emsigen Tun der Insekten zu freuen. An kleinen Tischgruppen ließ man sich nieder und baumelte die Seele. Mit dabei waren auch die Mitglieder des Vereins Tauberländer Biostreuobstwiesen. Sie informierten über die Arbeit des Vereins und die Bedeutung der Streuobstwiesen.

Die vielen Besucher machten rege von den Angeboten Gebrauch und man beobachtete den ganzen Tag angeregte Gespräche und regen Austausch.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.09.2019