Umfangreiche Arbeiten kommen voran

Jeder, der zurzeit am Gissigheimer Schloss vorbeikommt, ist beeindruckt von der Großbaustelle, die dort eingerichtet ist.

Gissigheim. Damit hat die seit Jahren anstehende Dach- und Fassadensanierung begonnen. Bisher hatte man diese anstehenden Sanierungsmaßnahmen vor allem wegen der zu erwartenden hohen Kosten gescheut. Dabei war das Ziegeldach so marode geworden, dass das Regenwasser vielfach freien Lauf auf das Dachstuhlgebälk hatte. Kurzfristige Maßnahmen hatten das Holz somit nicht vor weiteren Schäden bewahren können.

Schloss eingerüstet

Seit einigen Wochen ist nun der gesamte Längs- und Querbau bis in Höhe des Dachfirstes eingerüstet und mit einem Netzgewebe eingehüllt, das an Christos Verhüllungskunst am Berliner Reichstag erinnert. Das gesamte Fassadengerüst umfasst etwa 1500 Quadratmeter Dazu kommt das weithin sichtbare 300 Quadratmeter große, über den Bau hinaus ragende Planen-Dach, das die anstehenden Arbeiten von Wettereinflüssen unabhängig machen soll.

Inzwischen hat die Firma Schäfer aus Neubrunn die Holzarbeiten am Dachstuhl des Bettendorffschen Schlosses soweit beendet. Viele tragende Elemente, Verstrebungshölzer und Dachsparren wurden ausgewechselt. Da man möglichst viel Originalholz, das aus massiven Eichenbalken besteht, erhalten wollte, wurden an manchen Hölzern nur die schadhaften Stellen herausgeschnitten und durch neue arbeitsintensiv ersetzt.

Der gesamte Mansardendachstuhl mit seinen Holzverzapfungen und Verstrebungen ist eine handwerkliche Großleistung, die heute noch jeden Fachmann beeindruckt. Er war deshalb so robust konstruiert, da er als doppelter Fruchtspeicher über Jahrhunderte von dem Dorfadel von Bettendorff genutzt wurde.

Das Baumaterial mit heutigen Baumaschinen nach oben zu hieven, war bei den jetzigen Arbeiten relativ leicht im Vergleich zur Muskelarbeit beim Errichten des Schlosses in den Jahren 1727 bis 1736.

Neue Biberdeckung

Zurzeit arbeitet die Dachdeckerfirma Hammer aus Arnstein an der Lattung und Eindeckung des gesamten Daches mit etwa 1000 Quadratmeter neuer Biberdeckung, das im Traufbereich zusätzlich eine Bretterverschalung erhält.

Wie Bauleiter Uwe Walzenbach versicherte, liegen die bisher verrichteten Arbeiten gut in der vorgesehenen Zeit und weisen eine fachgerechte Ausführung auf. Bis spätestens 31. Juli sollen die Dacharbeiten abgeschlossen sein und auch die Malerarbeiten, die im Juni beginnen können, sollen laut Ausschreibung bis 28. August beendet sein.

Viele Investitionen

Da die hoch verschuldete Gemeinde Königheim (bis Ende dieses Jahres bei 2253 Euro pro Kopf) zurzeit viele Investitionen tätigen muss wie für die Wasserschutzmaßnahmen, für die Baugebietserschließung , für den Kauf eines Löschfahrzeuges und anderes mehr, wird die Finanzierung der Sanierungsarbeiten am Schloss in Gissigheim ein Gewaltakt werden.

Zusammen mit Zuschüssen und dem Einsatz des Schlossvereins und vor allem mit Spenden aus der Bevölkerung, der ihr Schloss als Kulturerbe und Kultur-Denkmal erhaltenswert erscheint, hofft die Gemeindeverwaltung, dass das Projekt „Bettendorffsches Schloss“ die Gesamtverschuldung der Gemeinde nicht noch weiter steigen lässt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020