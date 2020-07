Um das Gissigheimer Vereinsleben verdient gemacht

Gissigheim.Nicht nur in Gissigheim, sondern weit darüber hinaus ist der Name Ludwig Leimbach bekannt und geschätzt. In vielen Vereinen und Organisationen hat er sich fachkundig eingebracht und an ihrer Entwicklung mitgewirkt. Am Montag kann er auf 70 Lebensjahre zurückschauen und sich an seiner Familie und an allem, was er erreicht hat, erfreuen. Wegen der zurzeit herrschenden Corona-Epidemie wollen Ludwig Leimbach und seine Frau Antonia die anstehende Feier auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Trotzdem freut man sich in Gissigheim mit dem Jubilar, der wegen seiner Hilfsbereitschaft und wegen seines ehrenamtlichen Engagements allseits geschätzt wird.

Beruflich sehr erfolgreich

Ludwig Leimbach wurde am 13. Juli 1950 in Gissigheim geboren. Für ihn war es schon sehr früh klar, dass er Landwirt werden würde. Daher besuchte er nach der Volksschule und der anschließenden Berufsschule in Tauberbischofsheim auch die Landwirtschaftliche Fachschule und machte hier die Abschlussprüfung als Landwirtschaftsmeister. 1975 übernahm er den elterlichen Hof, den sein Vater 1958 als Ortsrandsiedlung gebaut hatte.

Zug um Zug erweitert

1977 heiratete der Jubilar seine Frau Antonia. Zug um Zug erweiterten sie dann das Anwesen und passten den Betrieb durch einen modernen Maschinenpark den Erfordernissen der Zeit an. Für Ludwig Leimbach galt damals der Ausspruch „Wachsen oder weichen“. Dass er mit ganzer Leidenschaft den Hof viele Jahre hindurch betrieb, schuldete er vor allem seiner Freude an der Natur und auch der Bereitschaft seiner inzwischen auf fünf Personen angewachsenen Familie, die immer tatkräftig mitarbeitete. Es machte ihm Spaß , die Felder zu bestellen und die jährlichen Ernten einzubringen.

Seit der Hofübergabe an seinen Sohn Matthias kann er nun die Natur voll genießen. Sehr oft findet man den Jubilar im Wald oder auf seinen Streuobstwiesen, wo er schadhafte Bäume durch Neupflanzungen ersetzt. Dabei verweist er immer wieder auf die Leistungen der Vorfahren, die die heutigen Bäume vor Jahrzehnten gepflanzt hatten, so dass die jetzige Generation den Nutzen davon hat.

Aus dieser Einsicht heraus hat er zusammen mit Gleichgesinnten 1983 den Obst- und Gartenbauverein Gissigheim wiedergegründet. Bis 2007 war er dessen Vorsitzender und dann bis 2011 Kassenwart. Hierbei hat er immer wieder viele Anregungen für den Obst- und Gartenbau gegeben. Unter seiner Regie fanden Schnittkurse, Vorträge, die jährlichen Geranienmärkte und Rabatten-Pflegeaktionen statt. Somit hat er auch wesentlich für die Ortsverschönerung beigetragen. Unter seiner Verantwortung entstanden in Gissigheim mehrere Biotopvernetzungen in Form von Feldgehölzstreifen, die heute landschaftsprägend sind.

Weitere Leidenschaft

Seine weitere Leidenschaft gehört dem Singen in der Singgemeinschaft. Schon 1968 trat er in den damaligen Männergesangverein ein. Von 1978 bis heute verwaltet er in Singgemeinschaft gewissenhaft und erfolgreich die Kasse, eine Arbeit, die recht zeitaufwendig ist. Dass Ludwig Leimbach auch von 1975 an zu den aktiven Feuerwehrkameraden gehört und Mitglied im FC Gissigheim und im Musikverein ist, muss hier ebenfalls erwähnt werden. Viel Zeit hat er als zweiter (1968 bis 1978) und dann als Vorsitzender des Maschinenrings Tauberbischofsheim (1978 bis 1995) und als Obmann des Bauernverbandes (40 Jahre) investiert.

Ein heute noch gern ausgeübtes „Hobby“ ist das Schätzen der Hagelschäden im Getreide-, Mais- und Obstanbau. Hier hat er langjährige Erfahrung und wird immer wieder bei Hagel-Ereignissen als neutraler, sachkundiger Schätzer angefragt. Bei dieser Tätigkeit führt ihn der Weg durch ganz Deutschland und sogar nach Österreich und Rumänien.

Damit aber nicht genug: Ludwig Leimbach hat sich 39 Jahre lang als Mitglied im Gemeinderat von Königheim für das Wohl der Bevölkerung eingesetzt, davon auch eine Amtsperiode als Bürgermeisterstellvertreter. Bürgermeister Ludger Krug würdigte 2019 beim Ausscheiden aus dem Gremium Leimbachs „Gemeinderats-Vita“. So seien in diesen fast vier Jahrzehnten viele zukunftsweisende Projekte durchgeführt worden.

Ehrung ausgesprochen

Krug überreichte dabei dem bewährten Kommunalpolitiker die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für langjährige Verdienste im Ehrenamt, unterschrieben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Für Krug war es auch Anlass, Leimbach neben der Bürgermedaille auch die Ehrennadel des Gemeindetags zu überreichen.

Die FN schließen sich den zahlreichen Gratulanten an. emü

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020