Stimmungsvollen Abend geboten

Königheim.„Engel berühren“ lautete das Motto für einen stimmungsvollen Abend in der Reihe „Lieder und Texte zur Liebe“ in der gut gefüllten Kirche St. Martin in Königheim. Das Team der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis gestaltete zusammen mit dem Reicholzheimer Chor „Klangfarben“ unter Leitung von Ulrich Schlör ein Programm, in dem Lieder, Geschichten und Bilder auf Großleinwand rund um das Thema Engel mit allen Sinnen erfahrbar waren. Es war das 40. Mal, dass die Leiterin Iris Kaspar zu dieser Abendveranstaltung eingeladen hat. Jeder durfte sich als Paar oder Einzeln von Pfr. Lang und Fr. Uihlein segnen lassen. car

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020