Staunen und bewerten

Gissigheim.Der Adventskalender in Gissigheim geht in die Verlängerung. In seinem vollen Glanz erstrahlt das Schloss nämlich noch bis 6. Januar 2021 zu den gewohnten Zeiten. Der Schlossverein lobt ausdrücklich noch einmal das Engagement sämtlicher Bastelkinder, die mit ihren filigranen Meisterwerken den Adventskalender bereichert haben. Mit dieser Aktion gaben die Macher ein bisschen Licht in die dunkle Zeit gebracht. Wer hat ein Lieblingsfenster und will dies den Organisatoren mitteilen? Im Café Berberich gibt es die Abstimmzettel. Hier kann jeder seine Bewertung abgeben und in den Briefkasten am Schloss werfen. Bild: Rapp

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.12.2020