Spende übergeben

Brehmen.Einen Scheck in Höhe von 1200 Euro vom Erlös des siebten Adventszaubers übergab der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Brehmen Bernd Frank (links) zusammen mit OV-Sozialleiter Markus Heilig (Zweiter von rechts) an Tobias Bischoff (rechts), den Vater der erkrankten Klara aus Sennfeld, und an ihre Schwester Leni. Die vierjährige Klara hat das Rett-Syndrom, eine neurologische Entwicklungsstörung des Gehirns. Mit der Spende will man die Familie finanziell unterstützen, damit sie an Pfingsten eine Delphin-Therapie auf einer Karibik-Insel machen kann. Bild: DRK

