Seit einem Jahrhundert eine feste Größe

Der „Xandersbeck“ an der Ecke Hauptstraße/Erbsengasse. In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre wich das alte Haus einem Neubau mit moderner Backstube und Ladengeschäft. Gegenüber stand am Bach einst die Viehwaage. Bäcker Julius Achstetter war auch Wiegemeister.

© Archiv Heimatverein Brehmbachtal