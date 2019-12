Seit 70 Jahren dem Verein treu

Pülfringen.Zur traditionellen Weihnachtsfeier trafen sich die Mitglieder des SV Pülfringen im Vereinsheim. Dabei wurden auch treue Sportler geehrt.

Zunächst erinnerte Vorsitzender Sven Hartmann an Höhepunkte des vergangenen Jahres wie die Meisterschaft der ersten Fußballmannschaft und der Fußballerinnen und die Verleihung des „Kleeblatts in Gold durch den Badischen Fußballverband zum vierten Mal in Folge. Dann zeichneten er und Vorsitzender Steffen Eckert zahlreiche Mitglieder aus.

Seit 20 Jahren gehören Christian Schmitt, Tamara Gerner, Christian Horn, Uwe Werrlein, Katja Fahrmeier und Markus Heilig dem Verein an. Seit 30 Jahren sind Jutta Baumann und Michaela Höfling dem SV treu.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Siegfried Baumann, Michael Hock, Bruno Horn, Klaus Horn, Alois Künzig, Jürgen Müller sowie für 50 Jahre Robert Haberkorn, Klaus Nasilowski, Wolfgang Popp und Alois Fahrmeier gewürdigt.

Eine Besonderheit war die Ehrung von Ehrenmitglied Erhard Herberich, der sich vor 70 Jahren beim SV in die Mitgliederliste eingetragen hat.

Als aktive Fußballer wurden für 20 Jahre Christian Schmitt und für 25 Jahre Sascha Horn geehrt. Für seine fünfjährige Mitarbeit im Vorstand wurden Daniela Popp, Marina Thiel und Marcel Horn, für 15 Jahre Markus Dörr und Jochen Eisenhauer sowie für 20 Jahre Hubert Haas und August Mittmann geehrt.

Nach zahlreichen Dankesworten der Vorstandsmitglieder, den Spielführern der ersten und zweiten Mannschaft sowie der Bekanntgabe des Trainingsfleißigsten (Fabian Haberkorn) wählten die Mitglieder Steffen Eckert und Marco Hilbert zu „Sportlern des Jahres“ gewählt. Anschließend folgte die Auflösung eines Schätzspieles, dessen Erlös an den örtlichen Kindergarten St. Josef geht. Sven Hartmann dankte abschließend allen Helfern, die sich für den SV eingesetzt haben.

