Schneller Fahndungserfolg

Königheim.Der Schreck muss groß gewesen sein, als ein 36-Jähriger am Freitag vergangener Woche das Fehlen seines Autos bemerkte. Der Mann hatte seinen BMW über Nacht auf seinem Grundstück abgestellt, wo dieser zwischen Donnerstag 20.30 Uhr und Freitag, 7.30 Uhr gestohlen wurde. Noch während die Polizei in Tauberbischofsheim den Diebstahl aufnahm, kam schon die Erfolgsmeldung aus Polen. Beamte der polnischen Polizei hatten den Pkw kontrolliert und Aufbruchsspuren festgestellt. Der mutmaßliche Dieb wurde festgenommen. Auf den 36-Jährigen wird jetzt eine außerplanmäßige Reise zukommen. Sobald das Fahrzeug freigegeben wird, kann er es in Polen abholen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019