Reh durch Hund in Königheim grausam getötet

Königheim.Einen grausigen Fund von einem gerissenen Reh machte ein Jäger am Sonntag,6. Dezember, gegen 9 Uhr im Jagdbogen Königheim 2 in Königheim, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Das Reh wurde im Gewann Pülfringer Steige tot und „angeschnitten“ aufgefunden. Es wies einen Kehlbiss auf, wodurch es vermutlich zu Tode kam. Der Hinterlauf sowie der Spiegel wurde angefressen und Därme teilweise herausgerissen. Der bislang unbekannte Hund muss sich länger an dem Reh vergangen haben und eindeutige Schweissspuren an seinem Fell aufweisen. Hundebesitzer werden in diesem Zusammenhang gebeten, ihre Hunde lediglich in ihrem Einwirkungsbereich von der Leine zu lassen. Zeugen oder der Besitzer des wildernden Hundessollen sich bei der Polizei, Telefon 09341/810, melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020