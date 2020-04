Polizei sucht verdächtige Person

Königheim/Weikerstetten.Gesucht werden Zeugenhinweise zu einem unbekannten Täter, vermutliche ein Mann, der sich am Wochenende im Bereich von Weikerstetten und Königheim aufhielt und sich an Fahrzeugen zu schaffen machte. Am Freitag, zwischen 23 und 23.30 Uhr wurde ein Mann beobachtet, der versuchte zwei Autos in Weikerstetten zu öffnen. Als der Mann von Anwohnern entdeckt wurde, flüchtete er.

Am nächsten Morgen wurde der Diebstahl eines schwarz/grünen Jugendfahrrads der Marke Bulls im Wert von etwa 500 Euro aus einer Scheune eines Anwesens im Ort, entdeckt.

In der gleichen Nacht, ein paar Stunden später am frühen Samstagmorgen, wurde vermutlich derselbe Mann in Königheim beobachtet. Dort wurde der Mann zwischen 4 und 4.30 Uhr in der Kieserstraße beobachtet, wie dieser sich an mehreren Autos zu schaffen machte und versuchte in diese zu gelangen. Auch rüttelte der mutmaßliche Täter an Garagen- und Gartentüren, offensichtlich um zu prüfen, ob ein Zutritt möglich ist.

Aus einem in der Kieserstraße geparkten Pkw Honda entwendete der Mann einen Hausschlüssel und gelangte damit in das dazugehörige Haus. Dort entwendete der Täter 270 Euro aus einem Geldbeutel.

Personenbeschreibung

Aufgrund verschiedener Hinweise wird der Mann als schlanke Person beschrieben, die komplett schwarze Kleidung trug. Außerdem hatte die Person eine schwarze Mütze auf und das Gesicht war hierdurch maskiert, so dass man es nicht erkennen konnte. Auf dem schwarzen mitgeführten Rucksack stand das Wort „Adidas“ in heller Farbe aufgedruckt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020