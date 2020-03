Plattform für Hilfsangebot

Königheim.„In dieser außergewöhnlichen Zeit bedarf es auch außergewöhnlicher Maßnahmen“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Königheim angesichts der Corona-Pandemie. Zusätzlich zu den Hilfen, die sich die Einwohner der Gemeinde gegenseitig leisten, möchte die Verwaltung eine Plattform für Bürger bieten, die in dringenden Fällen (beispielsweise Einkaufsservice oder Fahrdienst zum Arzt) Unterstützung benötigen. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere oder vorerkrankte Menschen oder an Familien, die sich aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in häuslicher Isolation befinden.

Erreichbar ist die Gemeindeverwaltung unter Telefon 09341/92090 zu folgenden Zeiten: montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Sollte sich die Lage in den nächsten Tagen zuspitzen, wird auch an den Wochenenden ein Notdienst unter Telefon 0151/19530722 eingerichtet.

Freiwillige, die bei dem Hilfsangebot ehrenamtlich mitwirken möchten, sollen sich im Rathaus unter der oben genannten Telefonnummer oder per E-Mail an elvira.retzmann@koenigheim.de melden. Die Verwaltung wird Helfer und Hilfesuchende notieren und die Kontakte herstellen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020