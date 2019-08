Mehr als 2000 Flugeinsätze im Jahr

Königheim.Im Rahmen des Kinderferienprogramm der Gemeinde Königheim besichtigte der DRK-Ortsverein Brehmen mit 14 Kindern den Rettungshubschrauber Christoph 18 in Ochsenfurt. Angekommen am Standort des Hubschraubers in der Mainklinik Ochsenfurt hat man den Rettungshubschrauber Christoph 18 angetroffen. Der Pilot der dreiköpfigen Besatzung übernahm die Führung und stellte den Kids im Detail alle Eigenschaften, Gerätschaften und Funktionen vor. Er sagte, dass die Gruppe Glück habe, dass der Hubschrauber überhaupt da sei. In der Regel fliegt die Besatzung, bestehend aus Pilot, Rettungsassistent und Notarzt, zwischen acht und zwölf Einsätze am Tag. Der ADAC-Hubschrauber im Wert von 4,5 Millionen Euro, mit 1600 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 260 Kilometer in der Stunde ist seit 2011 in Ochsenfurt im Einsatz. Der Pilot rechnet in diesem Jahr mit über 2100 Einsätzen. 2018 waren es 2062 Einsätze.

Zum Schluss bekamen jedes Kind und die Betreuer Karlheinz Spiesberger, Robin Beck und Bernd Frank noch ein ADAC Schlüsselband, Ansteckpin und einen Aufkleber. Darüber freuten sich die Kids sehr. Anschließend überreichte der DRK-Vorsitzende Bernd Frank dem Hubschrauberteam als Dank für die ausführliche Führung ein Präsent. drk

