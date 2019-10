Mac Frayman in Pülfringen

Pülfringen.Der Singer und Songwriter Mac Frayman bringt alles in Wallung. Das Gitarrenspiel des Künstlers repräsentiert den einzigartigen „Mac-Style“, der durch die außergewöhnliche und ausgefeilte Spieltechnik unvergleichbar ist. So eigen und selbstbewusst wie er Gitarre und Mundharmonika benutzt, klingt auch seine Stimme. Am Samstag, 12. Oktober, um 20.30 Uhr tritt Mac Frayman in Raldys Wirtshaus in Pülfringen auf. Der Eintritt ist frei.

