Königheim.Zum Leitwort „Frieden“ haben die Königheimer Sternsinger und ihre Begleiter ein Friedenszeichen bunt gestaltet. Am Dreikönigstag brachten sie den Segen in die Häuser der Gemeinde und sammelten bei der jetzigen Aktion 4649 Euro für Kinder in aller Welt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.01.2020