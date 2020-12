Kirche und Vereine gratulierten dem „Bäcker ihres Vertrauens“

Königheim.Überraschung am frühen Morgen: Am Samstag gegen 6.30 Uhr stand zwar nicht der Nikolaus vor der Tür der Bäckerei Achstetter in Königheim, aber dafür die Königheimer Vereine und Pfarrer Franz Lang. Gemeinsam gratulierten die Vereinsvertreter Ruthard „Rudi“ und seiner Waltraud „Walli“ Achstetter zum 100-jährigen Bestehen der Bäckerei Achstetter in Königheim. Alles fand natürlich im Freien, mit Mund- und Nasenschutz, nacheinander und mit dem nötigen Abstand statt, damit auch alle geltenden Corona-Regeln entsprechend eingehalten werden konnten.

Dabei überreichten die Vereinsvertreter und der Pfarrer viele originelle Geschenke an den sichtlich überraschten Bäckermeister, der die Bäckerei in der dritten Generation kurz nach dem Hochwasser übernommen hat und seitdem zum leiblichen Wohl nicht nur der Königheimer mit viel Herzblut betreibt.

„Wir Vereine sind froh und dankbar, dass es eine so tolle Bäckerei seit 1920 in Königheim gibt, und mit Euch, Rudi und Walli, zwei Partner zu haben, die uns seit vielen Jahrzehnten bei jedem Fest tatkräftig unterstützen und sich immer wieder mit tollen Ideen einbringen“, lobten die Vereinesvertreter den „Bäcker ihres Vertrauens“, um noch einen Wunsch anzufügen. „Lieber Ruthard und liebe Waltraud macht weiter so. Wir wünschen Euch noch viele gute Jahre mit Eurer Bäckerei.“ avk

