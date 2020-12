Kinder mit kleinen Geschenken erfreut

Pülfringen.Mitglieder der Pülfringer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr haben am Nikolaustag kleine Geschenke in den Straßen der Ortschaft und auf den Aussiedlerhöfen verteilt. Kinder und Jugendliche hatten zuvor an ihren Haustüren einen Stiefel oder einen Korb bereitgestellt. Auch warteten auf die „Nikoläuse“ gemalte Bilder und gute Wünsche von Kindern. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Alterskameraden freuten sich über ein Geschenk in solch einer ungewöhnlichen Adventszeit.

Alle Aktiven der Feuerwehr-Abteilung, die Jugendfeuerwehr und die Alterskameraden erhielten zudem die neu angeschafften Wintermützen. Finanziert wurden diese mit Spenden bei der Glühweinparty im Januar. ffw

