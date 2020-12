Kinder malen den Nikolaus-Besuch

Königheim.Da der Nikolaus wegen Corona die Schwimmstunde der DLRG Königheim in diesem Jahr nicht besuchen kann, veranstalten die Verantwortlichen eine besondere Aktion: So sollen möglichst viele Kinder ein Bild vom letztjährigen Nikolaus-Besuch bei der DLRG malen oder zeichnen. Der Nikolaus muss auf dem Bild zu sehen sein, sich aber nicht unbedingt im Höpfinger Schwimmbad befinden. Die Künstler, welche die drei schönsten Bilder einsenden, erhalten unter anderem ein kleines Geschenk, so die Verantwortlichen. Die Kunstwerke müssen bis 6. Dezember als Foto oder Scan an die DLRG Königheim gesendet werden. Weitere Information hierzu gibt es auf deren Homepage unter https://koenigheim.dlrg.de im Internet.

