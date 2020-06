Katharina Withopf ist neue Vorsitzende

„Stabwechsel“ beim Pfarrgemeinderat in Königheim: Die aus dem Gremium scheidenden Mitglieder wurden am Dienstag verabschiedet. Die neu Gewählten traten gleichzeitig ihr Amt an.

Königheim. Der Abend begann mit einer Eucharistiefeier in der Königheimer Pfarrkirche. Bezug nehmend auf das Fest der Geburt Johannes des Täufers wurde dabei der bisherige Pfarrgemeinderat, dessen Amtszeit sich Corona-bedingt verlängert hatte, gewürdigt und die Arbeit des neuen Gremiums unter den Segen Gottes gestellt.

In der anschließenden Sitzung im Pfarrsaal erhielten die Neugewählten Informationen über die bisherigen Tätigkeitsfelder des Rats. Vorsitzende Patricia Merkel, Schriftführerin Iris Uihlein sowie Heike Faulhaber, Beate Martin, Werner Waltert, Bernadette Odenwald, Thea Künzig, Sebastian Müller, Michael Popp, Ursula Bischof und Richard Knapp, die nicht mehr kandidiert hatten, beendeten damit ihre Amtszeit. Georg Uihlein, Gertrud Steffan und Katharina Withopf sind auch im neuen Gremium vertreten. Neu in dieses gewählt wurden Michael Berthold, Hermann Hufnagel, Regina Daniel, Sandra Knüll, Willi Müller, Nina Schmitt, Martin Bischof und Lara Spachmann.

Bei der konstituierenden Sitzung wurde Katharina Withopf zur Vorsitzenden gewählt, Lara Spachmann zur Stellvertreterin. Den Stiftungsrat bilden Pfarrer Franz Lang, Georg Uihlein, Michael Berthold, Gertrud Steffan, Regina Daniel, Willi Müller und Martin Bischof. Im Dekanatsrat wird die Seelsorgeeinheit durch Katharina Withopf und Sandra Knüll vertreten. In der Gesellschaftersammlung der neuen Sozialstation gGmbH fungiert Hermann Hufnagel als Vertreter der Kirchengemeinde.

Weiter wurden die Räte über den Stand der Vorbereitung und Feier der Erstkommunion informiert. Das Sakrament der Firmung soll am 7./8. November gegebenenfalls in Kleingruppen gespendet werden. Angesprochen wurde die künftige Tätigkeit der Gemeindeteams. pm

