Jeden Tag erstrahlt ein weiteres Fenster

Am Schloss in Gissigheim gibt es einen besonderen Adventskalender. Täglich wird ein Fenster von innen beleuchtet, so dass weihnachtliche Motive erstrahlen.

Gissigheim. Langweilige Couchabende und verstaubte Scheinwerfer, weil sie dieses Jahr beim Laienspieltheater nicht zum Einsatz kommen? „Sicher nicht mit uns!“, dachten die Gissigheimer Laienspieler. Daraufhin wurde die Idee eines Adventskalenders am Schloss geboren und direkt in die Tat umgesetzt.

Unter dem Aufruf „Es brennt wieder Licht – unser Schloss erstrahlt in neuem Glanz“ wurden die Gissigheimer Kinder mit einem Bastelpaket dazu aufgefordert, Sterne für die Schlossfenster zu basteln, Die Kunstwerke konnten so zu einem Teil des Adventskalenders werden. Bereits am ersten Tag der Auslage waren alle Bastelpakete vergriffen. Während Nachschub geliefert wurde, fanden sich schon die ersten fertigen Sterne im Briefkasten ein.

Auch die Kinder des Gissigheimer Kindergartens St. Raphael wirken mit und gestalten gemeinsam die Fenster für die vier Adventssonntagen in Form einer Kerze sowie einen Teil des Weihnachtsfensters. Überwältigt von den kreativen und einfallsreichen Bastlern und Bastlerinnen wird der Briefkasten täglich geleert und jeder Stern findet an einem der vielen Fenster seinen Platz.

So einzigartig wie die Sterne auch sind, zeigt sich an dieser Aktion doch auch, was es heißt, eine Dorfgemeinschaft zu sein und auch herausfordernde Zeiten gemeinsam zu gestalten: Mit einem Lächeln auf dem Gesicht innehalten, vorbeigehen und das Leuchten in den Augen nach Hause tragen.

Neben den zahlreichen Sternen erwartet die Bevölkerung an allen Dezembertagen noch eine besondere Überraschung in Form von Scherenschnitten – hier war es den Initiatoren ein Anliegen, unterschiedlichsten Altersgruppen eine Freude zu bereiten. Seit vergangenem Sonntag wird jeden Tag ein neues Fenster enthüllt und das Schloss um ein weiteres Fenster erhellt.

Mit dieser Aktion möchte der Schlossverein zeigen, dass man hier in Gissigheim etwas Besonderes hat, auf das man zu Recht stolz sein kann. Der neue Anstrich sowie der komplett renovierte Dachstuhl verleihen dem Bettendorfschen Schloss zudem neuen Glanz und bringen es in der Ortsmitte noch mehr zur Geltung. Über die Unterstützung in Form von Arbeitseinsätzen, Kauf eines Stückes Heimat, Spenden für die Restaurierung der Marienstatue sowie Ideen für die Zukunft freut sich der Schlossverein und hofft mit dem Adventskalender den Gissigheimern eine vorweihnachtliche Freude zu machen! Jetzt, da endlich wieder einmal Licht hinter der schönen Fassade brennt und das Schloss in neuem Glanz erstrahlt, hofft der Schlossverein, dass die Bürger Idee an den verein herantragen, wie man das Schloss langfristig und nicht nur im Advent zum Leuchten bringen kann. Der Kreativität seien dabei kaum Grenzen gesetzt, so die Verantwortlichen. rera

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020