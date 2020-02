Gute Stimmung bei närrischem Treiben

Die Narretei brach in Gissigheim aus. Bei einem Umzug und einem Kinderfasching in der Halle hatte der Nachwuchs viel Spaß.

Gissigheim. In bunten Scharen strömten am Samstag viele kleine Närrinnen und Narren mit Eltern und auch Opas und Omas zum Fasnachtsumzug der Jugendabteilung des FC Gissigheim. Unter den Klängen des Musikvereins Gissigheim, die ebenfalls närrisch dekoriert den Umzug anführten, zog die Schar der kleinen und großen Piraten, der Feuerwehrleute, der Prinzessinnen und Rotkäppchen, der Indianer, Saurier, Biene Majas und anderer Gestalten vom Schlosshof durch das Dorf. Mit dabei waren auch die Kindergarten aus Königheim und Gerichtstetten, die damit sorgten, dass der Fastnachtumzug zu einem langen Gaudiwurm wurde. Viele Zuschauer verfolgten am Straßenrand das närrische Treiben mit.

An markanten Punkten machte man Halt, um lustige Fastnachtsschlager und -lieder zu präsentieren und um sich bei all dem bunten Treiben wieder neu geordnet auf den weiteren Weg zu machen. Immer wieder wurden dabei zur hellen Freude der Kinder Süßigkeiten ausgeworfen.

Eine Bereicherung beim anschließenden Programm im Dorfgemeinschaftshaus waren neben den lustigen Spielen und lautstarken Fastnachtsgesängen vor allem die Showtänze der Akteure aus Königheim und Gerichtstetten, die viel Beifall von den Zuschauern bekamen und damit nicht ohne Zugabe abtreten durften.

Respektabel war an diesem bunten Nachmittag, dass die Jugendabteilung des FC Gissigheim das närrische Spektakel in eigener Regie gestaltete. Julia Zimmermann und Tobias Odenwald als Hauptverantwortliche hatten die Moderation bequem in die Hände des Junioren-Teams Julian Appel, Valentin Gehrig und Felix Thum legen können. Der Nachwuchs hatte trefflich für die Musikpräsentation und die Abfolge der einzelnen Programmpunkte gesorgt. So hüpften und tanzten die Kinder bei lustigen Klängen stundenlang mit großer Begeisterung und zur Freude der vielen Zuschauer.

Am Abend startete der Faschingstanz des FC unter dem Motto „Blau-Weiß-Ball“, bei dem DJ TMN für einen guten Sound sorgte und die Narren in Schwung versetzte. Immer wieder gab es dabei närrische Einlagen und lustige Beiträge zur Erheiterung der Fastnachter. emü

