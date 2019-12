Goldmedaille für den ersten Bacchus

Königheim.Simone und Ulrich Seitz sind überglücklich. Für den ersten eigenen Wein haben sie gleich einen Preis eingeheimst. Bei der AWC Vienna in Wien wurde der Bacchus halbtrocken mit der Goldmedaille ausgezeichnet.

„Das hätten wir nicht erwartet“, sagt Ulrich Seitz vom „Ökologischen Land- und Weinbau Seitz“. Sein Lächeln wird immer breiter. Die Früchte der Arbeit kann er zusammen mit der ganzen Familie prämiert im Glas genießen.

Lange Jahre war Seitz als Genossenschaftswinzer in den Weinbergen in Königheim aktiv, hat die geernteten Trauben zusammen mit seinen Kollegen in der Genossenschaft abgeliefert. Nun hat er dem konventionellen Anbau den Rücken gekehrt. Und damit auch die Vermarktung seiner Trauben neu organisiert.

Den ersten eigenen Bacchus halbtrocken 2018, der in Miltenberg ausgebaut wird, haben die Königheimer zur Prämierung zur AWC Vienna geschickt. Die Austrian Wine Challenge ist eine der größten offiziell anerkannten Weinbewertungen der Welt, wie die beiden betonen. Dass die Königheimer im ersten Anlauf eine Goldmedaille holen, hätten sie nicht erwartet. Mit 90,6 von 100 Punkten schnitt der edle Tropfen erfolgreich ab. „Das fruchtig-elegante Aroma hat die Tester überzeugt“, freut sich der Biowinzer. Insgesamt wurden 12617 Weine von 1756 Produzenten aus 42 Ländern durch Blindverkostung von mehr als 400 geprüften Kostern in Kommissionen bewertet, heißt es auf der Internetseite der AWC.

„Wir haben vor allem Rebstöcke, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind. Sie bringen weniger Ertrag, aber dafür ein besseres Aroma und eine hervorragende Qualität“, berichtet Weingästeführerin Simone Seitz, die ihren Mann nach Kräften unterstützt. Mit Rivaner, Bacchus und Regent wachsen drei Sorten auf den Muschelkalkhängen rund um Königheim.

Die Umstellung auf ökologischen Anbau in der Landwirtschaft und im Weinberg ist für Seitz nicht nur eine Frage von gelebtem Umweltschutz. Der Mittvierziger war allergisch gegen die Spritzmittel, die er verwendete. Und deshalb änderte er kurzerhand seine Arbeitsweise. „Es war die richtige Entscheidung“, so Seitz, der findet, „dass auch mal ein Kraut wachsen darf“. Den höheren Aufwand im Weinberg und auf dem Acker mit Luzernevermehrung und Zwischenfrucht, die Insekten anlocken soll, nimmt er dafür gern in Kauf. „Jetzt macht Landwirtschaft wieder Spaß“, betont Ulrich Seitz die Bedeutung eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur. Und der Biowinzer freut sich schon auf den 2019er Jahrgang. „Das ist eine super Qualität.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019