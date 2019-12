Gewerke zur Sanierung vergeben

Gissigheim.Die Arbeiten können beginnen: Jeweils einstimmig vergab der Königheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend verschiedene Gewerke zur Dach- und Fassadensanierung des Bettendorf’schen Schlosses in Gissigheim.

Wie Bürgermeister Ludger Krug zunächst erklärte, liege das günstigste Angebot für die Gerüstbauarbeiten zwar zirka 35 000 Euro über den veranschlagten Kosten. Dieser Mehraufwand könne aber durch Einsparungen bei anderen Gewerken wieder ausgeglichen werden. Mit einer Gesamtsumme von momentan rund 490 500 Euro liege man zirka 39 500 Euro unter der ursprünglichen Kostenplanung.

Folgende Unternehmen wurden vom Gemeinderat beauftragt: Malerarbeiten: Maler Schmitt aus Osterburken für rund 38 866 Euro; Gerüstbau: Firma Baumann aus Tauberbischofsheim zum Preis von 98 213 Euro; Dachdecker-, Zimmerer- und Spenglerarbeiten: Holzbau Schäfer aus Neubrunn für 364 846 Euro; Blitzschutz: Firma Blitzschutz Hinterthür aus Ludwigshafen für 9471 Euro.

Hans-Peter Scheifele (Bürgerliste) freute sich, dass der Löwenanteil der Ausschreibungen in der Region bleibe. su

