Geringere Kredite und Investitionen

Einen Strich durch die Rechnung – sprich den Haushaltsplanentwurf 2021 – hat die Kommunalaufsicht den Königheimern gemacht. Die Kreditaufnahme musste extrem reduziert werden.

Königheim. Die schlechte Nachricht von Bürgermeister Ludger Krug in der Sitzung des Königheimer Gemeinderats am Montagabend im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus lautete: Die Kommunalaufsicht hat den von den Mandatsträgern am 14. Dezember 2020 befürworteten Haushaltsplanentwurf 2021 der Kommune als nicht genehmigungsfähig eingestuft. Seine gute Nachricht hieß: Ende des vergangenen Jahres entwickelte sich die Einnahmesituation der Gemeinde überraschend erfreulich.

Zahlreiche Streichungen

Auf dieser Grundlage bei gleichzeitigem Verzicht auf die bislang vorgesehene Nettoneuverschuldung konnte die Verwaltung in Absprache mit dem Landratsamt einen Entwurf ausarbeiten, dem der Gemeinderat am Montag einmütig zustimmte. Die Krux dabei: Um die Forderungen der Rechtsaufsicht erfüllen zu können, mussten aus der Finanzplanung zahlreiche Projekte gestrichen werden. Übriggeblieben sind für das Jahr 2021 lediglich die Erschließungen des Gewerbegebiets „Breitenflur“ sowie der vierte Bauabschnitt des Wohngebiets „Ritterberg II“ in Königheim.

Als Gründe für den zu dem Zeitpunkt unerwarteten, aber sehr hilfreichen „Geldsegen“ kurz vor Jahresschluss nannten der Bürgermeister und später im Detail Kämmerer Joachim Köhler unter anderem die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes in Höhe von 178 000 Euro und die sich auf 84 300 Euro belaufende Bundeswaldprämie. Zudem ergab sich bei den Gewerbesteuerzahlungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 ein Plus von knapp 121 000 Euro. Bei den Ausgaben, so Köhler weiter, lagen die Personalkosten zirka 180 000 Euro sowie die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen rund 350 000 Euro unter den Erwartungen. Zudem konnten aufgrund von Corona viele Unterhaltungsmaßnahmen nicht erfolgen, wodurch 2020 Geld eingespart worden sei. Diese habe man erneut für dieses Jahr eingeplant.

Um von der Kommunalaufsicht auch wegen der durch die Pandemie bedingten negativen Rahmenbedingungen ausnahmsweise „den Segen“ für den Etat-Entwurf 2021 zu erhalten, habe die Behörde „entgegen der gängigen Praxis“ vorgeschlagen, nicht nur das Jahresergebnis 2019 bei der Planung zu berücksichtigen. Auch das voraussichtliche – und zum Vorteil der Kommune gute – Jahresergebnis zum 31. Dezember 2020 sei diesmal einbezogen worden, erklärte der Bürgermeister.

Nur 590 000 Euro neue Schulden

Einen großen Unterschied zwischen dem im Dezember vorgelegten Haushaltsplanentwurf und dem jetzt dem Gemeinderat präsentierten Vorschlag gibt es bei der vorgesehenen Kreditaufnahme. War diese zunächst in Höhe von 1,475 Millionen Euro vorgesehen, sind es jetzt nur noch 590 000 Euro. Diese Summe entspricht der Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen. Auf die in der ersten Entwurfsfassung vorgesehene Nettoneuverschuldung wird verzichtet.

Eine solche werde die Kommunalaufsicht auch in nächster Zeit Königheim nicht genehmigen, verwies der Kämmerer auf einen deutlichen Hinweis der Behörde an die Gemeinde. Wenn alles nach Plan laufe, betrage der Schuldenstand der Gemeinde Ende 2021 rund 6,6 Millionen Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung 2241 Euro.

Beim Blick auf die Streichungen der ursprünglich in der Finanzplanung 2022 bis 2024 vorgesehenen Projekte, die unter anderem auch die Sanierung der Königheimer Friedhofskapelle sowie die Baugebiete „Tannenweg“ und „Hansenberg“ betreffen, sprach Krug vom nur noch „reinen Pflichtprogramm“, das übriggeblieben sei. Das umfasse lediglich die Renaturierung in Gissigheim und den Bau des Feuerwehrgerätehauses. Trotz dieser zwangsweise sehr abgespeckten Vorhabenliste sieht Bürgermeister Ludger Krug aber offensichtlich nicht völlig schwarz für die Entwicklung Königheims. Schließlich betonte er, dass es sich dabei um eine Planung handele. Verlaufe dieses Jahr ebenso erfreulich wie das vergangene, „dann haben wir wieder Luft“, um Projekte in die Planung aufzunehmen.

