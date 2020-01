Gemeinderäte verweigern Zustimmung

Die Bürger in verschiedenen Gegenden Deutschlands sind zwar nicht gegen Windkraft, wollen aber nicht zulassen, dass weitere Windräder in ihrem Umfeld gebaut werden. So ist es auch in Pülfringen. Der Königheimer Gemeinderat folgte nun dem Widerspruch der Bewohner und verweigerte dem Antrag zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und dem Betrieb von drei weiteren Windkraftanlagen auf Gemarkung der Ortschaft die Zustimmung.

© Uwe Anspach/dpa