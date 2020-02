Geliebte Foschenocht verbrannt

Königheim.Anstelle der Geldbeutelwäsche, zu der man sich bislang am Aschermittwoch getroffen hatte, verbrannten die Narren des Königheimer Karneval Klubs diesmal die Fastnacht.

Groß und Klein trafen sich am Dienstagabend am Rathaus, um eine übergroße Bettflasche in Flammen aufgehen zu lassen. Mit dem brennenden Traditions-Symbol des Vereins nahmen die Bettflaschen, Gardemädchen und Elferräte unter leisem Wehklagen Abschied von der geliebten fünften Jahreszeit.

Schwerer Gang

Die Präsidenten Dominik Greß und Dirk Häfner erklärten mit trauriger Miene: „Heute kommen wir hierher, der Gang, der fällt uns sichtlich schwer. Um die geliebte Foschnocht zu verbrennen, das können wir nur traurig nennen.“

Dieses letzte Fastnachtsspektakel ließen sich zahlreiche Königheimer Bürger nicht entgehen und sahen begeistert zu. Durch die Bettflaschengruppe angestimmt sangen dann alle gemeinsam den Königheimer Gassenhauer „Bettflasch’ ahoi“ und ließen so die letzten Stunden der Kampagne ausklingen. just

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020