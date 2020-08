Finanzielle Hilfe für die Jugendarbeit

Königheim/Tauberbischofsheim.Insgesamt vier Vereine aus Königheim und Tauberbischofsheim können sich über Privatspenden von Josef Morschheuser freuen. Jeweils 750 Euro erhielten der SV Königheim und der Karneval Klub Königheim (KKK) sowie die Abteilung Fußball des TSV Tauberbischofsheim und die FG Bischemer Kröten.

„Dies ist eine kleine Entschädigung dafür, was den Vereinen in diesem Jahr bedingt durch die Coronakrise abgesagten Feste an Einnahmen entgangen ist“, erklärte Morschheuser bei der Spendenübergabe an die vier Vereine und deren Vertreter, unter anderem Tanja Merz, Vorstandsmitglied der FG Bischemer Kröten, Michael Burger, Abteilungsleiter Fußball beim TSV Tauberbischofsheim, Christoph Hammrich, Vorsitzender des KKK und Bernhard Uihlein, Vorstandsmitglied SV Königheim.

Seit 2005 stellt Josef Morschheuser, der unter anderem seit 2004 Mitglied des Tauberbischofsheimer Stadtrates ist und einige Jahre dem Kreisrat angehörte, üblicherweise seine für ehrenamtliche Tätigkeiten erhaltenen Aufwandsentschädigungen der gemeinnützigen Bürgerstiftung Tauberbischofsheim für die Förderung der Gemeinwesenarbeit in der Stadt zur Verfügung.

Zudem hat er einen nach ihm benannten Fonds eingerichtet, aus dem die Bürgerstiftung seit 2006 jährlich einen Ehrenamtspreis als Anerkennung vorbildlicher und nachhaltiger ehrenamtlicher Leistungen verleiht.

„Ich habe in weiten Phasen meines Lebens relativ viel Glück gehabt und möchte etwas davon in einer Form zurückgeben, von der die Allgemeinheit etwas hat“, nennt der Stadtrat sein Motiv, sich mit Spenden einzubringen.

In Anbetracht der Coronakrise und deren Auswirkungen hat er sich dafür entschieden, in diesem Jahr seine aus Ehrenämtern resultierenden Aufwandsentschädigungen den genannten lokalen Vereinen zu Gute kommen zu lassen.

„Wir sind dankbar und erfreut, dass auch zwei Vereine aus Königheim mit einer Spende bedacht werden“, betone der Königheimer Bürgermeister Ludger Krug, verbunden mit dem Hinweis, dass insbesondere aufgrund der erforderlichen Absage des Weinblütenfestes dem SV Königheim und den KKK wichtige Einnahmemöglichkeiten entgangen waren. Beim TSV Tauberbischofsheim und bei den Bischemer Kröten sei es vor allem der Ausfall des Altstadtfestes gewesen, dessen Erlöse beiden Vereinen jetzt fehlten, ergänzte Morschheuser.

Die Spenden sind für die Jugendarbeit der vier begünstigten Vereine vorgesehen. pdw

