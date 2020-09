Feuerwehr erhält neues Gerätehaus

Das neue Feuerwehrgerätehaus der Einsatzabteilung Königheim/Gissigheim soll im Bereich Schlossstraße/Mühlgärten neben der Turmstation der EnBW in Gissigheim gebaut werden. Der Gemeinderat beauftragte in seiner Sitzung am Montag die Verwaltung, die Planungsarbeiten entsprechend einzuleiten.

© Susanne Marinelli