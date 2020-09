Fastnachtssaison abgesagt

Königheim.Der Vorstand des Königheimer Karneval Klubs beschloss am Donnerstagabend aufgrund der aktuellen Covid-19 Pandemie einstimmig die frühzeitige Absage aller Fastnachtsveranstaltungen für die Kampagne 2020/21.

Kein leichter Schritt

Dies sei kein leichter Schritt und gab es zuvor noch nie in der Vereinshistorie, er sei aber aufgrund der aktuellen Situation nicht anders vertretbar. „Wir lieben unsere Foschenocht und bedauern die Entscheidung zutiefst – aber Gesundheit und Sicherheit gehen einfach vor. Wir können und möchten es nicht verantworten, dass durch uns als Verein Infektionsherde entstehen“, teilt die Vorstandschaft des KKK mit.

Aktuell sei es nicht absehbar, wann man wieder wie gewohnt Fastnachtsveranstaltungen durchführen kann. Sehr wahrscheinlich aber werde dies nicht zu Beginn des neuen Jahres und somit der Hochzeit der Fastnachtskampagne sein. Der Verein stehe bei Großveranstaltungen wie Prunksitzung oder Umzug in der Verantwortung, für die Sicherheit seiner Mitglieder und Gäste zu sorgen.

Dies sei aktuell nicht machbar. Daher wird auch die Jahreshauptversammlung sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder auf das kommende Jahr verschoben. Auch der traditionelle Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr nicht statt.

Natürlich werde man die geliebte „fünfte Jahreszeit“ aber im Herzen weitertragen und sich die tollen Ideen im Hinterkopf behalten: „Sobald wieder möglich, stecken wir natürlich wieder unser Herzblut in die Planung der Foschenocht“, heißt es in einer Pressemitteilung des Königheimer Karneval Klubs. just

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.09.2020