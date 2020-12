Erträge aus der Waldwirtschaft gehen zurück

Königheim.„Der Wald in Königheim ist gut aufgestellt.“ Mit dieser beruhigenden Aussage eröffnete der Leiter des Forstamts des Main-Tauber-Kreises, Forstdirektor Karlheinz Mechler, in der Sitzung des Königheimer Gemeinderats seinen Bericht zum Betriebsplan für den Gemeindewald der Kommune. Das Gremium nahm die Ausführungen ohne Einwände zur Kenntnis.

Zunächst erläuterte Mechler die allgemeine Waldsituation. So mache die schon drei Jahre andauernde Trockenheit den Bäumen stark zu schaffen. Besonders Fichten und Buchen würden dadurch leicht Opfer von Schädlingen. Bei Letzteren sei zudem verstärkt das Austrocknen der Kronen, bei Eschen Pilzbefall zu verzeichnen.

Der Königheimer Forst sei von diesen Bedrohungen vergleichsweise wenig betroffen, erklärte Mechler. So habe man wegen Borkenkäferbefall oder Trockenschäden in diesem Jahr 600 Festmeter Fichten/Tannen (Vorjahr: 1300 Festmeter) eingeschlagen. Auf das „Konto“ von Sturm „Sabine“ gingen im Februar 650 Festmeter umgeworfene Bäume.

Die Preise für Fichte seien seit Jahren am Boden, bilanzierte der Experte weiter. Die Aufarbeitungskosten würden gerade von den Erträgen gedeckt:: „Das ist ein Nullsummenspiel.“ Besser sehe es bei den Preisen für Buchen aus. Entsprechend positiv bewertete der Forstdirektor die Strategie, geschädigte Buchen einzuschlagen. Fortgesetzt werde auch der Wiederaufbau des Waldes durch Pflanzungen oder Naturverjüngung wie bei den Eichen.

In diesem Jahr wurden im Gemeindewald 3500 Eichen, 1000 Spitzahorn und 500 Douglasien nachgepflanzt. Der Holzeinschlag belief sich auf 3678 Festmeter.

Bei der Bewirtschaftung des Gemeindewalds wurde 2019 ein Gewinn von rund 113 000 Euro erzielt. Das Ergebnis für 2020 konnte Mechler noch nicht nennen. Er erwartet jedoch „auf jeden Fall einen kleinen Überschuss“. Es sei zu erwarten, dass künftig die Erträge aus der Waldbewirtschaftung „vielleicht nicht mehr so üppig sind“. Über diese Aussicht hinwegtrösten könne vielleicht die vom Bund einmalig ausgeschüttete Nachhaltigkeitsprämie. Aus dem Hilfsprogramm erhalte Königheim für seine 843 Hektar Gemeindewald 84 200 Euro, bestätigte Bürgermeister Ludger Krug.

Mit Blick auf das Forstjahr 2021 sprach der Redner von einer „vorsichtigen Planung“: Veranschlagt sind 298 500 Euro aus Holzverkauf und Rückersätzen sowie Ausgaben in Höhe von 285 700 Euro für Betriebsarbeiten, Verwaltung und Löhne. Unterm Strich ergibt sich so ein Plus von 12 800 Euro.

Wie Revierförster Frank Löffler betonte, lohne sich ein früher Holzeinschlag. Denn dann gebe es Nachfrage und „das Holz läuft aus dem Wald“. Im nächsten Jahr werde die Eichennachverjüngungspflege wieder ein Schwerpunkt sein. Zudem seien Investitionen in die Douglasien-Bestände vorgesehen.

Auf Nachfrage von Alexander Hufnagel (Bürgerliste) bestätigte Löffler, dass viele Arbeiten aus Sicherheitsgründen per Vollernter erledigt werden. Zudem könne das Holz schneller bereitgestellt werden.

Werner Waltert (Bürgerliste) hoffte, dass für den Königheimer Forst künftig wenigstens eine „schwarze Null“ geschrieben werden kann. Sein Fraktionskollege Udo Müller regte angesichts verbotenerweise im Naturschutzgebiet fahrender Mountainbiker an, für diese eine offizielle Strecke auszuweisen.

Insgesamt stellte der Bürgermeister fest: „Unserem Wald geht es nicht gut. Aber es geht ihm noch besser als dem Wald anderer Kommunen.“ Halte aber die Trockenheit an, müsse man sich auf drohende Verluste einstellen. Richtig sei die Entscheidung gewesen, nach der Reform den Wald weiter durch Mitarbeiter des Landratsamts bewirtschaften zu lassen. Krug: „Wir fühlen uns gut betreut, maßgeblich auch durch Revierförster Frank Löffler.“ su

