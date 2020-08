Erste heilige Kommunion in drei Gottesdiensten gefeiert

Königheim/Gissigheim/Pülfringen.20 Kinder der Seelsorgeeinheit Königheim begannen im Herbst 2019 gemeinsam ihre Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion. Corona bedingt musste der ursprünglich für den 19. April datierte große gemeinsame, festliche Gottesdienst abgesagt werden. Aufgeteilt in drei Gruppen durften die Kinder nun an den vergangenen zwei Wochenenden zur ersten Heiligen Kommunion gehen. Gemeinsam mit Pfarrer Franz Lang, Gemeindereferent Martin Merkel, Diakon Alois Ganz und den engsten Familienmitgliedern, feierten die Kinder einen festlichen Gottesdienst unter dem Motto „Jesus, lass uns wachsen mit dir“. Musikalisch umrahmt wurde der erste Gottesdienst in Königheim durch die Kirchenband aus Pülfringen, der in Gissigheim durch die Kirchenband aus Gissigheim und der zweite in Königheim durch die Organistin Eva Fiederlein & Friends. Für einen festlichen Ein- und Auszug der Kinder in Königheim sorgte die Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim. Unsere Bilder zeigen die Kommunionkinder aus Gissigheim (linkes Bild), die erste Gruppe aus Königheim (rechtes Bild) sowie die zweite Königheimer Gruppe und Pülfringen. Bilder: seelsorgeeinheit Königheim

