Erlebnistag auf dem Bauernhof

Königheim.Zum Ende der Kindergartenzeit besuchten die Vorschulkinder der Villa Kunterbunt in Königheim den Pferdehof Dölzer in Tauberbischofsheim. Morgens wanderten die Kinder voller Vorfreude bis zum Pferdehof. Am Bauernhof angekommen, staunten die Kinder nicht schlecht über die große Anzahl der verschiedensten Tiere. So wurden Hasen gestreichelt, Hühner eingefangen, Ziegen gefüttert und den Hofhunden Stöckchen geworfen werden. Den Kindern stand frei, ob sie in der Reithalle auf einem ausgewachsenen Pferd reiten wollten, an der Wasserpumpe Staudämme bauen oder in Begleitung einer Erzieherin auf den Kanal Kanufahren wollten. Viele Kinder nutzten alle Optionen und waren voller Begeisterung auf dem Pferdehof unterwegs. Besonders die Strohhüpfburg und das Tipizelt mit Pferdesattelsitzen besuchten die Kinder immer wieder. Einige Jungs verbrachten die meiste Zeit damit, kleine Fischchen aus dem Kanal zu fischen und später wieder in die kühle Flut zu werfen. Am Ende des Tages waren die Kinder sich einig, dass sich die lange Wanderung zum Pferdehof gelohnt hatte und die vielen natur- und tiernahen Erfahrungen noch lange begleiten würden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020