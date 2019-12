Eine Kuppel-Show wie aus dem Bilderbuch

Königheim.In der Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“ sind Landwirte auf der Suche nach einem Lebenspartner. Genau so ist es im neuen Stück des Laienspieltheaters in Gissigheim. In „Vier Hände für ein Euter“ dreht sich alles um heiratswillige Kandidaten, Hofwochen, Liebe, Lügen und Leidenschaft.

Wie es in der Ankündigung heißt, hat die burschikose Bäuerin Regine kein Glück mit Männern. Selbst der Versuch, einen Partner durch die Kuppel-Show „Vier Hände für ein Euter“ zu finden, erweist sich als Flop. Danach ist das Thema „Männer“ für Regine endgültig erledigt.

Doch da gibt es noch die quirlige, leicht durchgeknallte Moderatorin Vera Westermann. Quotengeil setzt diese alles daran, den Zuschauern eine perfekte, wunderbare Sendung in Form von heiler Welt mit verliebten Paaren zu präsentieren. Dafür ist ihr jedes Mittel recht. Und so manipuliert sie nach allen Regeln der Kunst. Nicht nur die Kandidaten, sondern auch ihr Kameramann und die liebe Nachbarschaft bekommen dies hautnah zu spüren.

Vorstellungen im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus sind am Samstag, 21. Dezember, um 14 Uhr (für Kinder und Senioren) sowie um 19.30 Uhr, am Sonntag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr und am Freitag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr.

Kartenvorverkauf ist am Samstag, 14. Dezember, von 8 bis 10 Uhr im „Cafe Berberich“. Danach ist täglich zwischen 18 und 20 eine Kartenvorbestellung bei Erich Zimmermann, Telefon 09340/890, möglich. Weitere Karten gibt es an der Abendkasse.

