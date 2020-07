Einbrecher nahmen auch ein Auto mit

Königheim.Nachdem unbekannte Personen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in die Räume einer Firma in der Dienstadter Straße in Königheim eingebrochen waren, nahmen sie einen Opel Zafira gleich mit. Durch ein Fenster an der Nordseite des Gebäudes drangen die Unbekannten in das Gebäude ein und durchwühlten den Büroraum. Aus verschiedenen Kassen wurde Bargeld entwendet. Zudem fanden die Langfinger den Schlüssel eines Opel Zafira, den sie ebenfalls stahlen. Das Fahrzeug wurde am Sonntagmorgen beim Trimm-dich-Pfad auf dem Tauberbischofsheimer Hammberg gefunden.

