Drei Verletzte bei Unfall auf der B 27

Tauberbischofsheim/Königheim.Zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren, kam es am Montagnachmittag um 16 Uhr auf der B 27 zwischen Tauberbischofsheim und Königheim. Dabei wurden zwei Personen leicht und eine Person mittelschwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 20-jährige Fahrer eines weißen Ford Focus von Tauberbischofsheim kommend nach Königheim unterwegs und geriet offenbar aufgrund von Sekundenschlaf in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrerin eines schwarzen VW konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Die 50-jährige Fahrerin des VW wurde mittelschwer, der Unfallverursacher und sein 36-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 25 000 Euro.

Die B 27 wurde rund eine Stunde nach dem Verkehrsunfall wieder freigegeben. chk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020