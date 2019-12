Die Scharen angelockt

Königheim.Der bereits zum sechsten Mal veranstaltete Weihnachtsmarkt des Königheimer Karneval Klubs am Samstag war wieder ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucher wurden von dem kleinen Markt an der Brehmbachtalhalle angelockt und feierten in stimmungsvoller Atmosphäre den zweiten Advent.

Auch in diesem Jahr umfasste das Angebot Likör- sowie Schnaps-Probierständen, weihnachtliche Dekoration, Häkel- und Stoffkunst, Kreatives aus Holz, Honig und Bienenwachskunst und einiges mehr. Für das gemütliche Ambiente sorgten neben der detailverliebten Dekoration auch die tolle Beleuchtung, das Lagerfeuer in der Tonne und die weihnachtliche Blasmusik der Musikkapelle Königheim.

Auch kulinarisch stimmten sich Groß und Klein mit traditionellem Glühwein, Bratwurst, gebrannten Mandeln und Waffeln auf die Weihnachtszeit ein. Ein besonderes Highlight für die Kinder war der Besuch des Nikolauses und eines Weihnachtsengels sowie das Stockbrot am Lagerfeuer. So kamen alle kleinen und großen Besucher wieder auf ihre Kosten und der Markt sorgte für eine besinnliche weihnachtliche Atmosphäre. just

