Die Gerüchteküche brodelt wieder

Die Gerüchteküche in der Gemeinde Königheim ist wieder am Brodeln. Dabei geht es um die Zukunft des Service Centers der Firma Kärcher in Gissigheim.

Gissigheim. Schon mehrfach machte in den vergangenen Jahren in der Ortschaft die Behauptung die Runde, dass „der Kärcher schließt“. Jetzt ist es wieder einmal so weit.

Wie es dabei heißt, soll die seit 1969 in Gissigheim ansässige Firma mit 77 Mitarbeitern (Stand Ende 2018) aus dem Königheimer Stadtteil wegziehen. Als neuer Standort werden Kommunen im Main-Tauber-Kreis oder sogar im Ausland gehandelt.

Die Antwort von David Wickel-Bajak auf die Frage, ob das Gerücht zutrifft, fiel sehr kurz aus. Der Leiter Kommunikation bei Kärcher am Hauptsitz in Winnenden teilte der FN-Redaktion mit: „Wir planen für unser Service Center eine kräftige Investition in Höhe von zehn Millionen Euro, um unsere Kapazitäten dieser wichtigen Funktion zukunftsfähig auszurichten. Derzeit prüfen wir alle Optionen.“

Keine klaren Aussagen

Dazu, ob das Geld in den Standort Gissigheim fließen soll – egal ob komplett oder zumindest teilweise, wollte Wickel-Bajak keine Aussage treffen. „Ich kann dazu nichts sagen“, meinte er ebenso freundlich, als es um die Frage ging, was Kärcher mit seiner Niederlassung in Gissigheim vorhat.

Zu einer klaren Aussage konnte ihn auch nicht der Hinweis auf eine frühere Feststellung von Hartmut Jenner, Vorsitzender der Geschäftsführung von Kärcher, verleiten. Nachdem schon damals über eine Schließung des Werks spekuliert worden war, hatte dieser im Juni 2017 in einem Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten betont: „Diese Befürchtungen verstehe ich nicht. An solchen Gerüchten ist überhaupt nichts dran. An eine Schließung in Gissigheim denkt wirklich niemand.“

Angesprochen auf die neuen Mutmaßungen über die Zukunft des Kärcher-Reparaturzentrums für Kleingeräte erklärte Königheims Bürgermeister Ludger Krug: „Offizielle Informationen liegen mir nicht vor.“ Deshalb wolle er sich zu der Angelegenheit nicht äußern. „Ich beteilige mich nicht an den Gerüchten“, betonte der Bürgermeister. Bestätigt wurde von Krug allerdings, dass es Gespräche gebe.

Wie er gegenüber den FN ebenfalls erklärte, verfügt Kärcher in Gissigheim „am eigenen Standort noch über üppige Erweiterungsmöglichkeiten“. Diese Flächen seien in einem gültigen Bebauungsplan als Gewerbegebiet festgesetzt.

