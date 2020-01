Die Bettflaschen heizten kräftig ein

„Make Kenche great again“: Fürwahr machten die Kennemer Narren die Brehmbachgemeinde wieder zur großen Fastnachtshochburg. Dabei heizten die „Bettflaschen“ ihren Gästen mächtig ein.

Königheim. „Ja seh’ ich etwa doppelt?“, fragte sich bei der Prunksitzung des Königheimer Karneval Klubs (KKK)am Samstag sicher so mancher Gast in der ausverkauften Brehmbachtalhalle. Mit der Obernarren-Doppelspitze, bestehend aus den beiden Präsidenten Dominik Greß und Dirk Häfner, bündelt der KKK in dieser Saison seine Foschenochts-Kompetenz. Gut gelaunt feuerten die „Bettflaschen“ am Samstag wieder ein närrisches Feuerwerk ab. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Klaus Zimmermann und seine Königheimer Musikkapelle.

Das bunt gemischte Programm begann mit der Begrüßung durch Präsident Dirk Häfner, der mit einem lauten „Bettflasche, Ahoi“ die erwartungsvolle Menge auf den Abend einstimmte. Sein Kollege Greß zog daraufhin gemeinsam mit dem Elferrat und weit über 100 Vertretern auswärtiger Gastabordnungen in die Halle ein.

Fetzige Tänze

Im Anschluss wirbelten die Mädchen der Brehmbachhüpfer des KKK mit ihrem Schautanz „Die wilden Hühner“ über die Bühne (Verantwortliche: Silke Egles, Tanja Waltert, Lea Hofmann, Tabea Haubelt). Ihr tänzerisches Können zeigte auch die Juniorengarde der Bischemer Kröten mit ihrem tollen Gardetanz (Lorena Hauck, Clara Zwerger, Jenny Noe). Danach war wieder einmal „Opa August“ (Dieter Zirkelbach) aus Külsheim zu Gast, der aus seinem Leben als Rentner plauderte.

Die Königheimer Bettflaschengarde fegte mit einem fetzigen Gardetanz über das Parkett (Vanessa Reinhart und Annette Schreck). Danach kündigte Präsident Dominik Greß mit der Warnung „Männer, haltet eure Frauen fest!“ eine Premiere an: Die Männergarde der Heeschter Berkediebe feierte ihr Debüt auf der Kennemer Sitzung mit ihrem fulminanten Schautanz „A Men’s Week“ (Michi Büchler und Diana Schwarz-Berberich). Mit diesem brachten die Akteure natürlich vor allem das weibliche Publikum zum Johlen.

Für viele Lacher sorgte dann Andreas Poser von den Lustigen Vögeln aus Schweinberg als Nachtwächter, der die Gäste mit seinem Programm in Reimform unterhielt.

Als weiteren tänzerischen Höhepunkt präsentierte die KKK-Elferratsgarde ihren Schautanz „Atlantis“ und führte die Gäste in Unterwasserwelten (Julia Reinhart, Vanessa Hammrich, Theresa Schreck-Esser). Anschließend präsentierte die Schweinberger Prinzengarde einen erstklassigen Gardetanz (Jessica Huber und Carina Lecking).

Von seinem Duo-Partner und dem ganzen Publikum sehnlichst erwartet wurde der Auftritt von Dirk Häfner als „Pirat Jack Sparrow“, der schiffbrüchig in Königheim landete und von seinen Erlebnissen erzählte. Dabei begeisterte er das Publikum und ließ am Ende sogar den Elferrat gemeinsam mit Bürgermeister Krug und Pfarrer Lang tanzen.

Weiter im Programm ging es mit den 22 „Detektiven“ der gemischten Schautanzgruppe aus Höpfingen, die alle Narren in die Zeiten von Miss Marple und Sherlock Holmes mitnahmen (Tamara Burger, Saskia Berberich, Mona Streckert).

Königheimer Traumpaar

Für den lokalen Glanzpunkt in der Bütt sorgte das Königheimer Traumpaar: Pfarrer Lang und Schulze Krug. Mit viel Lokalkolorit rissen sie das Publikum von den Stühlen.

Pfarrer Lang wollte dem Rathaus-Chef helfen und brachte einen Klingelbeutel mit, durch den der Bürgermeister die leere Gemeindekasse wieder auffüllen möchte. Krug konterte, dass die Kosten für beispielsweise den Staudamm oder ein neues Feuerwehrauto sinnvoll unter dem Programm „Make Kenche Great Again“ investiert seien. Und Lang meinte in Anspielung auf das Schloss: „Jawohl, und als nächstes wird der Dachschaden der Gissemer behoben.“

Für den größten Brüller sorgte der Pfarrer als er zur aktuellen Kirchen-Diskussion ironisch meinte: „Dass der Zölibat abgeschafft wird, werden wohl auch meine Enkelkinder nicht mehr erleben.“ Der Auftritt zeigte wieder einmal, wie die Königheimer ihren Pfarrer in der fünften Jahreszeit am liebsten predigen hören: zusammen mit dem Schulze in der Bütt.

Dass Geld allein auch nicht glücklich macht, zeigte die Schautanzgruppe aus Altheim (Helena Hemberger, Julia Kilian, Leonie Kilian und Milena Kaiser), die mit viel Akrobatik eine tolle Show ablieferte.

Großen Applaus erntete auch Maxi Maurer aus Merchingen, der in seinen Vortrag gekonnt das Königheimer Ortsgeschehen einbezog und in der Bütt brillierte. Er versteigerte beispielsweise einen Blumenstrauß zum Wohle der leeren Königheimer Gemeindekasse und holte sich dann Unterstützung aus dem Elferrat auf die Bühne. Am Ende ließ er sich von Manfred Grüner den „Stöwwerkarre“ erklären und die beiden sangen mit dem begeisterten Publikum aus vollem Halse „Kenche, Ahoi“.

„Schiff Ahoi – Matrosen außer Rand und Band“ hieß es bei der gemischten Schautanzgruppe Glashofen, die passenderweise mit einem dreifachen „Bettflasche, Ahoi“ gefeiert wurde (Lara Tschollar, Laura Ballweg, Anika Henn, Theresa Forster).

Einen spitzenmäßigen Gardetanz präsentierten die Tänzerinnen der Präsidentengarde des KKK (Julia und Vanessa Reinhart). Es folgte der fantastische Tanz der 23-köpfigen gemischten Königheimer Schautanzgruppe (Carmen Sommerfeld und Silke Egles), die alle Kinder der 1990er mit ihrer „Urmel vom Eis“-Story begeisterten und das vertanzten, was doch sicherlich alle schon einmal gedacht haben: „Ich wollte nie Erwachsen sein.“

Wieder mit von der Partie waren auch die „3 Vorstände & Friends“ des KKK (Christof Hammrich, Thomas Wolz, Thorsten Hammrich zusammen mit Mona Weirich und Dagmar Schlegelmilch), die mit der Neon-Show „Der Strauß in der Dunkelheit“ die Gäste unterhielten.

„Ladies Night“ hieß es beim letzten Programmhöhepunkt des Abends, dem Auftritt des von Regina Haubelt trainierten Männerballetts des Königheimer Karneval Klubs. Grölend quittierte das Publikum die Show der Jungs in ihren heißen Outfits. Für die Zugabe holten diese sich die beiden gut aussehenden Präsidenten auf die Bühne, die dann gemeinsam mit den Tänzern eine heiße Sohle hinlegten.

Zum Ende der kurzweiligen Sitzung freuten sich die beiden Präsidenten gemeinsam mit dem Publikum auf das nächste „Kennemer Foschnochts-Highlight“: den Umzug. Dieser findet am 22. Februar ab 14:01 Uhr im Königheimer Ortskern statt.

So schön wie am Rio Grande

Als gelungener Abschluss des Abends schmetterten alle Narren zusammen mit den Ehrenmitgliedern Karl Haag und Manfred Grüner den Königheimer Gassenhauer „Karls Traum“ und waren sich auch dieses Mal einig: „Karneval in Königheim kann genauso schön wie am Rio Grande sein.“ just

