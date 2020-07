Bürgermeister Gottfried Reif vor Wiederwahl

Königheim/Scheifling.Einen klaren Wahlsieg gab es bei der Gemeinderatswahl in Königheims österreichischer Partnergemeinde Scheifling für den seit fünf Jahren amtierenden Bürgermeister Gottfried Reif und seine ÖVP-Liste. Diese konnte ihr 2015er Ergebnis deutlich verbessern und die absolute Mehrheit erreichen.

Überall in der Steiermark - außer in der Landeshauptstadt Graz - stand die Wahl des Gemeinderats an, nachdem der Urnengang im März aufgrund der Corona-Pandemie verlegt werden musste. In Königheims Partnergemeinden Scheifling und St. Lorenzen (das früher selbständige St. Lorenzen wurde 2015 eingemeindet) und den dazugehörenden Ortschaften und Weilern Lind, Feßnach und Puchfeld waren knapp 1800 Wahlberechtigte zum Urnengang aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,4 Prozent.

„Fast nur Gewinner gibt es in der Gemeinde Scheifling“, meldete die Internetplattform „meinbezirk.at“ bereits kurz nach Schließung der Wahllokale. Größter Gewinner war der amtierende Bürgermeister Gottfried Reif, der als Spitzenkandidat der örtlichen ÖVP (Österreichische Volkspartei) das Ergebnis seiner Liste gegenüber der Wahl von 2015 um stolze 16 Prozent von 41,9 auf 57,9 Prozent steigern konnte. Zugelegt haben auch die Sozialdemokraten, die auf 31,1 Prozent (plus 4,8 Prozent) kamen. Die FPÖ hingegen verlor 2,2 Prozent, für die „Freiheitlichen“ votierten knapp elf Prozent der Wähler. Zwei Gruppierungen – die Listen „Wir konstruktiv“ und „LWP“ – traten nicht mehr an.

Mit künftig neun Mandaten (bisher sieben) hat die ÖVP nun die absolute Mehrheit im 15-köpfigen Scheiflinger Gemeinderat; die SPÖ hat fünf Sitze (bisher vier), die FPÖ einen (bisher zwei). Damit dürfte der Wiederwahl von Gottfried Reif zum Bürgermeister in einer Ratssitzung im Juli nichts im Wege stehen. Die Bürgermeister werden in der Steiermark nicht direkt von den Einwohnern, sondern vom Gemeinderat in seiner konstituierenden Sitzung gewählt.

Gottfried Reif, Jahrgang 1966, ist seit fünf Jahren Scheiflinger Bürgermeister. Er war etliche Jahre Mitglied des Gemeinderats von St. Lorenzen, ehe er nach einer fünfjährigen Pause bei der Scheiflinger Gemeinderatswahl 2015 als Spitzenkandidat der ÖVP antrat, die daraufhin erstmals nach 13 Jahren wieder den Bürgermeister stellen konnte.

Reif, der auch in Königheim kein Unbekannter ist, war früher im Hauptberuf Geschäftsführer des Obersteirischen Maschinenrings, für den er heute noch nebenbei arbeitet. Allerdings ist das Amt des Bürgermeisters mittlerweile zum Fulltimejob geworden.

Zu den Gratulanten gehörte auch der österreichische Kanzler Sebastian Kurz, der Gottfried Reif telefonisch Glückwünsche aussprach. Reifs Sohn Rupert ist als Pressesprecher bei Kurz tätig.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020