Bürger haben viele Wünsche

Königheim.Keine Einwände hatten die Königheimer Gemeinderäte gegen die in der öffentlichen Sitzung am Montag vorliegenden fünf Baugesuche.

Sie befürworteten somit auch den in Pülfringen geplanten Umbau eines Stalls samt Errichtung eines Freilaufs für Federvieh. Dort, wo einmal 24 Milchkühe untergebracht waren, sollen künftig bis zu 120 Puten oder 500 Masthähnchen leben. Eine Verschlechterung der Immissionswerte sei nicht zu erwarten, erklärte Hauptamtsleiter Nico Keller angesichts der aufgegebenen Milchviehhaltung. Dennoch erfolge eine Überprüfung durch das Landratsamt.

Wünsche wie etwa den nach einem Radweg zwischen Königheim, Gissigheim und Pülfringen, Anregungen und Fragen, die von Bürgern bei Wahlveranstaltungen vorgebracht worden waren, gab Bernhard Honikel (CDU) an die Räte weiter.

Viele fühlten sich nicht ausreichend informiert, berichtete er von entsprechenden Aussagen. Weiter wiederholte er Hinweise, dass die Wege rund um die Hochwasserschutz-Baustelle total kaputtgefahren seien. Die Wiederherstellung sei in der Gesamtmaßnahme enthalten, versicherte Bürgermeister Ludger Krug. Zu der Bereitschaft von Bürgern, Patenschaften für Grünstreifen zu übernehmen, meinte er: Hier „sind wir unbegrenzt belastbar“.

Jugendliche seien einsatzbereit, wenn man sie ansprechen würde, so Honikel weiter. Ausnahmslos von Nicht-Landwirten sei der schlechte Zustand der Feldwege beanstandet worden. Wie Krug betonte, liege es an den Räten, im Rahmen der finanziellen Mittel der Gemeinde die weitere Prioritätenliste zur Feldwege-Sanierung festzulegen.

Einige Bürger haben nach den Worten Honikels dafür plädiert, die Bäume an der Weigand-Gruft in Gissigheim zu fällen. Andere wollen sie erhalten. Angesichts dieser kontroversen Diskussion schlug Krug vor, eine Klausurtagung für den Gemeinderat zu veranstalten. Dabei könne man im Herbst solche Themen besprechen und sich auch näher kennenlernen.

Informieren will sich Krug beim Landratsamt, was es mit dem von Christof Fischer (CDU) am Königheimer Ritterberg entdeckten „Blitzer“ auf sich hat. Nachdenken werde die Verwaltung darüber, ob das von Ludwig Leimbach angesprochene Fest zur Einweihung des Hochbehälters in Gissigheim möglich ist. su

