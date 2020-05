Boule-Bahn sorgt für mediterranes Flair

Der Wildlife-Garten in Königheim ist um eine Attraktion reicher: Auszubildende der Gärtnerei Uihlein haben eine Boule-Bahn angelegt, die die Bürger ab Pfingstsamstag bespielen können.

Königheim. Eigentlich ist es eine grüne Oase der Ruhe, die den Bürgern inmitten des Ortes eine kleine Atempause von der Hektik des Alltags bieten soll. In den vergangenen Tagen jedoch herrschte im Wildlife-Garten zwischen Dr.-Bechthold-Straße und Plangasse in Königheim große Betriebsamkeit. Die fünf Auszubildenden der Firma Uihlein Gartenbau legten unter Federführung von Ausbilder Matthias Rappold eine Boule-Bahn an.

Selbstständig arbeiten

„Das Projekt ermöglicht es den Auszubildenden, mit allen unterschiedlichen Geräten, die im Gartenbau eingesetzt werden, zu arbeiten“, stellt Matthias Rappold im Gespräch mit den FN fest. „Auf unseren normalen Baustellen ist das nicht immer möglich.“ So kamen beim Bau der Boule-Anlage diverse Sägen, Nivellier-Gerät, Bagger und vieles mehr zum Einsatz.

„Es ist eine gute praktische Übung für unsere Auszubildenden, bei der sie auch mehr Verantwortung übertragen bekommen, als im Arbeitsalltag“, so Rappold. Hinzu kam natürlich auch harte handwerkliche Arbeit.

Und die fünf jungen Männer waren mit Feuereifer bei der Sache. Innerhalb von vier Tagen war das Ganze erledigt, die 12,50 auf drei Meter große Boule-Bahn fertiggestellt. Nebenbei haben die angehenden Gärtner auch noch einen Judas-Blatt-Baum gepflanzt und Pflegemaßnahmen am Wildlife-Garten vorgenommen.

Die grüne Oase entstand 2014 aus einem privaten Nutzgarten. Die Gärtnerei Uihlein konzipierte dessen Umgestaltung von Anfang an als Projekt der Auszubildenden, die so lernen sollten, eigenverantwortlich zu arbeiten und die Vorgaben umzusetzen. „Das Ziel ist, dass unsere Auszubildenden lernen, selbstständig zu arbeiten“, sagt Firmen-Chefin Martina Uihlein. „Und sie können ihr theoretisches Wissen in der Praxis umsetzen.“ Der ehemalige Schrebergarten wurde so nach und nach zu einem kleinen Wohlfühlort umgestaltet.

Kräutermännchen als Blickfang

Wege wurden angelegt, Sträucher und Stauden gepflanzt. Ein Kräutermännchen gleich neben dem Eingang ist ein regelrechter Blickfang geworden.

Die Kräuterfigur „Pharmazeutix“ bildet das Herzstück des Gartens. Die Azubis haben damals die Kräuter nicht irgendwie angepflanzt, sondern sich etwas dabei gedacht. Im Kopf der Figur befinden sich beispielsweise Kräuter, die bei Kopfschmerzen helfen sollen, oder im Bauchbereich gegen Magenbeschwerden. Die Kräuter, wie auch die Stauden, sind mit Schildern gekennzeichnet, so dass der Besucher schnell erkennt, um welche Pflanzen es sich handelt. Ein weiterer Blickfang ist die Kräuterschnecke.

Garten ist für alle offen

Weiter wurden zwei Hochbeete angelegt, die dem zweiten Anliegen des Wildlife-Gartens dienen: Er ist für die Bürger offen und soll auch von ihnen genutzt werden.

Die Hochbeete stehen der Grundschule zum Pflanzen zur Verfügung. Den Wildlife-Garten nutzt in den Sommermonaten gern die Krabbelgruppe für kleine Ausflüge. Auch machten Bürger dort bisweilen Qigong.

Nun also ergänzt die Boule-Bahn das Angebot und sorgt ein wenig für französisches Flair. Martina Uihlein hofft, dass die Anlage von allen Altersgruppen gut angenommen wird.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020