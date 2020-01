Blues- und Impro-Rock

Pülfringen.Die „Screaming Slugs“ mit German Loser (Gitarre, Gesang), Harald Eirich (Gitarre), Peter Leiblein (Bass) und Simon Dörr (Schlagzeug) treten am Samstag, 1. Februar, ab 20.30 Uhr in „Raldys Wirtshaus“ in Pülfringen auf. Songs von den Allman Brothers, Gary Moore, Crosby, Stills, Nash & Young oder Tom Petty und ZZ-Top – aber auch musikalische Spontanität und Improvisationen werden den Besuchern geboten. Der Eintritt ist kostenlos, Einlass um 17 Uhr. Bild: S. EIrich

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020