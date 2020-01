Bernd Rinser am 18. Januar in Pülfringen

Pülfringen.Er ist ein Meister des Blues und Folk. Seine Musik hat er unter dem Begriff RootsRock zusammengefasst. Bernd Rinser ist am Samstag, 18. Januar, um 20 Uhr in Raldys Wirtshaus in Pülfringen zu hören. Blues, Rock, American Soul in einer kompromisslosen Geradlinigkeit, wie man sie aus Deutschland nicht unbedingt erwartet. Der Mann, der aus dem tiefen Süden Deutschlands stammt, könnte musikalisch ebenso im Tiefen Süden der USA angesiedelt sein. In den vergangenen fünf Jahren hat er analog – von kleiner Begleitung in einer Trio-Besetzung bis hin zu einer zwölfköpfigen Bandbesetzung – fünf Alben aufgenommen. Mit zwei alten Verstärkern, mehreren Gitarren und Fußschlagzeug nehmen seine Songs das Publikum auf eine musikalische Reise zwischen Folk Songs, Blues und Americana. Bild: Heike Trautmann

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.01.2020