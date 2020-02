Beitrag zu sachgerechter Entscheidung

Wer sich am Donnerstag beim Erörterungstermin zum geplanten Bau von drei Windrädern in Pülfringen äußern wollte, musste seine Einwände nicht nur fristgerecht beim Landratsamt eingereicht haben, sondern sich in der Brehmbachtalhalle auch in die den acht Themenkomplexen zugeordneten Rednerlisten eintragen.

© Marinelli