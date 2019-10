Bald soll das Mühlrad wieder klappern

Die Kunstmühle in Königheim hat einen neuen Besitzer und soll umfassend saniert werden.

Königheim. Seit vielen Jahren fristet die Kunstmühle Königheim in der Hardheimer Straße ein trauriges Dasein. Schadhafte Dachziegel und Fehlstellen ermöglichen das Eindringen von Regenwasser, was den Zerfall der historischen Bausubstanz noch weiter beschleunigt hat. Ein an die Kunstmühle angrenzendes Scheunengebäude musste bereits im Jahre 2014 abgebrochen werden, nachdem zuvor Teile des Dachstuhls von selbst eingefallen waren.

Blick in die Geschichte

Im Jahr 2002 hatte ein Investor aus dem benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis das Grundstück gekauft, um dort Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. Nur kurze Zeit später kaufte die Gemeinde das Mühlengrundstück zurück, nachdem der Bauträger Insolvenz anmelden musste. Neuer Schwung in die Angelegenheit kam durch den Amtsantritt von Bürgermeister Ludger Krug und einer Klausurtagung des Gemeinderates im Jahre 2017. Die Gemeindevertreter setzten sich dabei das Ziel, ungenutzte Gebäude im Gemeindeeigentum zu veräußern oder einer neuen Nutzung zuzuführen. Daraus folgte, dass die Kunstmühle auf dem Internetportal des Landes Baden-Württemberg für verkäufliche Baudenkmale inseriert wurde.

Das Mühlen- und Wohngebäude aus dem Jahr 1849 hat Umfassungsmauern aus Muschelkalkbruchsteinen. Die Mauern werden regelmäßig unterbrochen durch Fenster- und Türöffnungen, die durch Rotsandsteingewände gefasst sind. Der Türstein offenbart die Jahreszahl 1849 und die Initialen des Bauherrn, die mit einem Laubkranz umrandet sind. In der Zwischenzeit wurde die Mühle von mehreren Interessenten besichtigt. Ein Verkauf scheiterte bislang an dem schlechten Zustand der Bausubstanz und dem immensen Sanierungsaufwand. Auch scheuten frühere Interessenten die intensiven Abstimmungen mit dem Landesdenkmalamt oder der Unteren Wasserrechtsbehörde für die Wiederinbetriebnahme des Mühlrads.

Schließlich meldeten sich Martin Krentz und Barbara Müller im Frühjahr bei der Gemeindeverwaltung und bekundeten ihr Interesse an der Kunstmühle. Seither erfolgten zahlreiche Gespräche und Ortstermine mit Denkmalschutzbehörde, Wasserrechtsbehörde, Handwerkern und Architekten. So entstand über den Sommer mit Unterstützung von Architekt Helmut Schattmann aus Lauda ein Konzept, das zunächst die denkmalgerechte Sanierung des Mühlengebäudes und anschließend die Errichtung eines modernen Anbaus und eines Nebengebäudes als Scheune vorsieht.

In dem Anwesen sollen Wohn- und Büroräume für die Bauherren entstehen, auch soll darin die derzeit in Mittelfranken erfolgreiche „Werkstatt für lebendige Dekorationen“ der Floristin Müller unter dem Namen „Floridus“ eine Heimat finden.

Dem Tief- und Wasserbauingenieur Krentz ist es ein besonderes Herzensanliegen, später das alte Wasserrad und den Mühlenkanal zu neuem Leben zu erwecken, so dass das gesamte kulturhistorische Mühlensemble wieder zu einer Bereicherung des Ortsbildes beiträgt.

Bei den vorhandenen Überresten des ehemaligen Wasserrades handelt es sich um ein mittelschlächtiges Zuppinger-Rad wie es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im Taubertal geläufig war. Mit seinen gediegenen, geschwungenen, engstehenden Schaufeln stellte diese Bauweise die letzte technische Verfeinerung vor dem Niedergang der Wassermühlentechnik dar und ist damit heute ein wahres kulturtechnisches Kleinod.

Angestrebt wird eine möglichst authentische Reaktivierung der Anlage mit Stromerzeugung in sehr geringem, naturverträglichem Umfang. Eventuell wird später noch eine Ladestelle für Elektrofahrräder ergänzt.

In den vielen Unwägbarkeiten, die der lange Dornröschenschlaf der Kunstmühle mit sich brachte sehen die beiden zukünftigen Königheimer ein großes Potential, in den nächsten Jahren ihre Kreativität und ihren Tatendrang auszuleben und mittelfristig womöglich einen Ort für kulturelle Aktivitäten zu schaffen.

Großer Aufwand nötig

Den absehbar großen zeitlichen, körperlichen und finanziellen Aufwand, auch für technische und behördliche Abstimmungen, wollen sie gern auf sich nehmen, nachdem die bisherigen Vorabstimmungen mit allen Beteiligten auf guten Wegen sind. Seit zwei Jahren haben die beiden Idealisten sich intensiv mit mehreren vakanten sanierungsbedürftigen Wassermühlen befasst. „Letztlich waren die große Hilfsbereitschaft der gesamten Gemeindeverwaltung und die ausnahmslos freundlichen Begegnungen mit den Königheimer Bürgern während unserer Aufenthalte ausschlaggebend, uns für die Kunstmühle zu entscheiden“ so Krentz und Müller einhellig.

Bürgermeister Ludger Krug und der Gemeinderat waren von der gründlichen Konzeption, der Investitionsbereitschaft, und nicht zuletzt der erkennbaren Mischung von Kompetenz und Idealismus der Interessenten sehr beeindruckt. Einstimmig beschloss man, das Gebäude mitsamt dem Grundstück an Krentz und Müller zu verkaufen.

Der Kaufvertrag sieht auch eine Verpflichtung für die Käufer vor, das äußere Erscheinungsbild der Mühle innerhalb von fünf Jahren denkmalgerecht zu sanieren. Nach der Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrages konnte Bürgermeister Ludger Krug nun die Schlüssel an die Käufer übergeben. Diese wollen nun zunächst das Gebäude entrümpeln und eine Notsicherung des Daches durchführen.

Mit den Bauarbeiten soll es im nächsten Frühsommer losgehen, wofür man Zuschüsse vom Landesdenkmalamt und aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum beantragt hat. gvk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019