„Arbeitsvertrag“ läuft bis 2039

Gissigheim.„Ich bin ein Ureinwohner von Gissigheim.“ Das sagt Josef Berberich über sich. Der Stolz ist ihm dabei anzumerken. Der ehemalige Gemeinderat sowie Senior-Chef der Bäckerei und des Cafés Berberich feiert an diesem Donnerstag seinen 80. Geburtstag.

Der Jubilar kennt so gut wie jeden in der Ortschaft – und die Gissigheimer kennen ihn. Obwohl er längst im Ruhestand ist, arbeitet Josef Berberich noch immer gerne in der Backstube mit. Auch bei den „Gemischte-Stollen-Abenden“, zu denen die Nachtschwärmer samstags in aller Herrgottsfrühe im Café einkehren, ist er dabei. Er hält dabei mit den Gästen nicht nur ein Schwätzchen. „Da arbeite ich mit“, erzählt er im Gespräch mit den FN - und ein Lächeln huscht über sein Gesicht.

„Auf jeden Fall mit dabei“ ist er auch, wenn die Mittwochswanderer im Café einkehren. Schließlich kommen diese „mindestens seit Anfang der 1970er Jahre“ regelmäßig vorbei. Weitergeführt wird von ihm und seiner Familie auch die schon vom Großvater und Vater gepflegte Tradition, nach der Maiandacht die Musiker zu bewirten. Mangels Café saßen diese früher bei den Berberichs in der Küche.

Familientradition

Geboren wurde Josef Berberich am 5. September 1939 im Haus gegenüber des heutigen Familienbetriebs als zweites von insgesamt vier Kindern des Bäckers Josef Berberich und dessen Frau Monika, geborene Leimbach. Seine Familie lebt seit dem 17. Jahrhundert in Gissigheim, betont der 80-Jährige. Und seitdem sei bei den Berberichs das Bäckerhandwerk nachgewiesen.

Auch Josef Berberich entschied sich für diesen Beruf. Er absolvierte seine Lehre ab 1953 im elterlichen Betrieb und in Miltenberg. Nach der Gesellenprüfung arbeitete er in Tauberbischofsheim, Karlsruhe und Stuttgart. Die Meisterprüfung im Bäckerhandwerk legte Berberich 1961 ab. Danach erweiterte er eineinhalb Jahre lang seine Kenntnisse im Konditorenhandwerk bei einem Café in Schwäbisch Hall. Dann arbeitete er drei Jahre in Miltenberg, ehe er 1965 auf Wunsch des erkrankten Vaters das elterliche Geschäft übernahm.

In diesem Jahr wurde er auch in den Gissigheimer Gemeinderat gewählt, dem er bis zur Gemeindereform angehörte. Damals war er unter anderem an den Verhandlungen über die in der Ortschaft nicht unumstrittene Erweiterung der Firma Kärcher beteiligt, erinnert er sich.

Hochzeit feierte Josef Berberich mit seiner Frau Gertrud, geborene Rapp, 1966. Gekannt haben die beiden sich von Kindesbeinen an. Denn obwohl sie in der Schule eine Klasse über ihm war, wurden die zwei Jahrgänge oft gemeinsam unterrichtet. Das Paar bekam zwei Töchter. Ruth setzte die Tradition fort und erlernte das Bäcker- und Konditorenhandwerk. Monika ging zunächst in die Hotellerie und absolvierte ein Wirtschaftsstudium, ehe sie 2001 Bäckerei und Café übernahm.

Straßenseite gewechselt

Unter der Leitung von Josef und Gertrud Berberich „wechselte“ das Geschäft 1968 die Straßenseite, nachdem die Eheleute anstelle der geerbten Schusterwerkstatt eine Bäckerei samt Café im Stil einer italienischen Eisdiele gebaut hatten. „Das Eis machte ich selber. Das ist prima gelaufen“, freut sich der Jubilar heute noch. Nachdem er in den 1970ern unter die Winzer gegangen war, richteten die Eheleute das Café passend dazu im Stil einer Weinstube ein.

Es gab aber auch eine Zeit, in der es Josef Berberich gar nicht gut ging. Durch einen Autounfall verlor er 1982 sein Augenlicht. Berberich: „Da hat die Kehrseite des Lebens ganz brutal zugeschlagen. Es war wie in einem Bunker ohne Tür und Fenster.“ Dem Gissigheimer gelang es nach einiger Zeit, „wieder ans Tageslicht“ zu kommen. „Wenn man die Behinderung annimmt, kann man sein Leben lebenswert gestalten“, betont er.

Einen Glücksfall nennt er es, dass damals Stephan Krank anfing, in der Bäckerei zu arbeiten. „Ohne ihn wäre es nicht gegangen.“ Noch heute ist er im Betrieb. „Wir haben ein Verhältnis wie Vater und Sohn“, schwärmt der 80-Jährige.

Bis 2001 musste er sein Geschäft zehn Jahre lang verpachten, da es seiner Frau gesundheitlich nicht gut ging. Diese starb 2003.

Spaß am Beruf

„Mir macht mein Beruf heute noch Spaß. Auch das Team passt zusammen. Wir haben eine ganz tolle Mannschaft“, freut sich Berberich. „Mittlerweile habe ich wieder einen Arbeitsvertrag. Der läuft bis 2039. Dann werde ich 100“, verkündet er mit einem schelmischen Lachen. Bis dahin hält er sich mit Schwimmen sowie Trainingseinheiten im Fitnessstudio fit und genießt es, wenn die Bäume in seinen sechs bis sieben Hektar Wald wachsen. 50 Jahre sang er aktiv im Gesangverein, dem er noch heute angehört.

Seinen Geburtstag feiert Josef Berberich mit der Familie, zu der mittlerweile sechs Enkel gehören, und mit der Belegschaft und Freunden. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den sicherlich zahlreichen Glückwünschen an.

