Arbeiten in luftiger Höhe

Königheim.Reparaturarbeiten am Kirchturm: Bei einem Sturm im Frühjahr waren Schieferplatten von der Kuppel des Turms der Pfarrkirche St. Martin in Königheim heruntergefallen. Aus diesem Grund musste die Turmeindeckung repariert werden. Eine Spezialfirma aus Kassel führte die Arbeiten aus. Dabei wurden auch lose Schieferplatten befestigt. Viele Königheimer staunten nicht schlecht über die Kletterer, die diese Arbeiten nur an Seilen hängend in luftiger Höhe durchführten. Bild: Pfarrgemeinde

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019