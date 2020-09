Würzburger Kickers beurlauben Trainer Michael Schiele

Das ist wirklich ein Paukenschlag: Die Würzburger Kickers haben um 10.50 Uhr das bestätigt, was die Fränkischen Nachrichten bereits um 9.33 Uhr in ihrem Newsticker gemeldet haben: Michael Schiele ist nicht mehr Trainer beim FWK. Er wurde am Montagabend von seinen Aufgaben als Chefcoach entbunden. Damit muss der Aufstiegstrainer bereits nach zwei Spieltagen in der 2. Bundesliga gehen. Schiele

...