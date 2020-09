„Wir wollen den Pott wieder holen“

Unter der Woche zog der FC Würzburger Kickers durch einen souveränen 5:1-Auswärtserfolg in Aschaffenburg ins Finale des bayerischen Toto-Pokals ein (wir berichteten). Dort geht es nun am heutigen Samstag um 14 Uhr gegen den Drittligisten TSV 1860 München. „Jetzt freuen wir uns auf das Endspiel bei 1860 München, in dem wir die Mission Titelverteidigung unbedingt erfüllen möchten“, freut sich

